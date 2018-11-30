Bafra yeşilleniyor

Ağaç budama sanatı ile hazırlanan limoni servileri Tekel Caddesi'ni bambaşka bir görünüme kavuşturdu.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından ağaç budama sanatı ile hazırlanan limoni servileri, Destek Hizmetleri Müdürlüğünce yapılan saksılarla birlikte ilçenin en işlek caddelerinden biri olan Tekel Caddesi'ne yerleştirerek caddenin yeşile olan hasretini sona erdirdi. Daha önce 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda ışıklandırma, çiçeklendirme, çiçekli bank ilave ve şehir içinde orta refüj çalışmalarını gerçekleştiren Bafra Belediyesi, Tekel Caddesi'ndeki limoni selvi uygulaması ilçe halkı tarafından takdirle karşılandı.

İlçenin estetik görünümüne, alt yapı çalışmaları kadar önemsediklerini belirten Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, ”Bu bakış açısı ile Baframızın güzelleştirme çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz tarafından ağaç budama sanatı ile hazırlanan limoni serviler, Destek Hizmetleri Müdürlüğünce yapılan saksılara yerleştirerek Tekel Caddemizi daha güzel hale getirdik. Emeği geçen personelimize teşekkür ediyorum. Hemşehrilerimizin memnuniyeti, bizim üretkenliğimizi artırıyor. Halkımızın da desteği ile Baframızı yeşile doyuracağız" dedi.