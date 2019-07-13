Bafra zembilini tanıtıyor

yılda 100 kadının el emeği ürünleri ile ve Büyükşehir Belediyesinin tahsis ettiği satış mağazası olan 'Çarşı 1919'da yerini alan Bafra Umut Derneği, zembil objelerini sergiliyor.

Bafra Umut Derneği Başkanı Hülya Yangın Ertekin, "Çarşı 1919'da olmamızın en önemli yanı coğrafi işaretli ürünümüz Bafra zembilini tanıtmak. Unutulmaya yüz tutmuş el sanatları arasında bulunan zembili yaygınlaştırmak, tanıtmak. Günümüzde sosyal sorumluluk gereğince geri dönüşüm ve sıfır maliyetli ürünlerin kullanıma dönüştürülmesi, sürdürülebilirliği açısından çalışmalarımıza devam ediyoruz. BAFRASTA Projesi kapsamında işsiz kadınlarımıza destek olmaya devam ediyoruz. Bizlere bu imkanı veren Samsun Valiliğine, İl Kadın Komisyonuna ve Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum" dedi.