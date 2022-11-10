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Bafra'da 10 Kasım törenleri

Samsun’un Bafra ilçesinde, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk’ün ölümünün 84.

Samsun'un Bafra ilçesinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'ün ölümünün 84. yılı dolayısıyla anma törenleri yapıldı.


10 Kasım Atatürk'ü anma programı Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni ile başladı. Atatürk'ün ölümünün 84. yılı dolayısıyla protokol tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu. Çelenk merasiminin ardından sirenler eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.


15 Temmuz demokrasi Meydanı'ndaki törenin ardından Gül-Nusret Kural Ortaokulu tarafından Belediye Kültür Merkezi'nde anma programı düzenlendi. Günün anlam ve önemini belirten konuşma sosyal bilgiler öğretmeni Fatma Turan tarafından yapıldı. "Mustafa Kemal Seslense" şiirinin okunmasının ardından okullar arası yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Öğrencilerin “Gençliğe Hitabe ve Gençliğin Ata'ya Cevabı”nın okunmasıyla devam eden program, oratoryo ve "Bir resim yap çocuğum" şiirinin seslendirilmesi ile son buldu.


Törenlere Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, Belediye başkanı Hamit Kılıç, Cumhuriyet Başsavcısı Olcay Aksoy, İlçe Emniyet Müdür Vekili Dursun Çiçek, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Fatih Özer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, daire müdürleri, gaziler, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve öğrenciler katıldı.

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