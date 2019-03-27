Bafra'da "100. Yıl Anısına 100 noktada 100'er öğrenci ile Kitap Okuyoruz" etkinliği

Samsun'un Bafra ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce “100. Yıl Anısına 100 noktada 100'er öğrenci ile Kitap Okuyoruz” etkinliği düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı Hükümet Konağı önünde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce organize edilen etkinlikte okullarla beraber belirlenen Kamu kurumları/kuruluşları, STK'lar ve özel kurumlar ile iş yerlerinden oluşan farklı 100 noktada 100'er öğrenci grupları ile aynı anda 10 bin öğrenci ile kitap okuma farkındalığı etkinliği gerçekleştirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, "Bafra'da '100. Yıl Anısına 100 Farklı Noktada 10000 Öğrenci Kitap Okudu' Okuma alışkanlığı kazandırmak amacı ile Samsun Maarif Hareketi kapsamında yürütülen samsun okuma vakti projesi 1 yılı aşkın süredir Samsun'da devam etmektedir. Bu proje ile birlikte Samsun'da kitap okuma oranında ve sevgisinde büyük artış olduğu görülmektedir. Samsun genelinde zaman zaman yapılan kitap okuma farkındalığı etkinlikleri ile kitap okuma heyecanı canlı tutulmaya çalışılmaktadır. Bafra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de paydaşları ile birlikte her salı akşamı saat 20.00'de 'Çaylar Sizden, Kitaplar Bizden' etkinliği ile projeye destek vermektedir. Bafra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bugün kitap okuma farkındalığı etkinliğine bir yenisi ekleyerek 100. yıl anısına '100. yılda 100 noktada 100'er Öğrenci' sloganı ile kitap okuyarak kitap okuma farkındalığı etkinliğini gerçekleştirdik" şeklinde konuştu.

Bafra Gazi Ortaokulu öğrencileri ile öğretmenleri tarafından Hükümet Konağı önünde yapılan kitap okuma farkındalığı etkinliğine Bafra Kaymakamı Ahmet Adanur ve İlçe protokolü kitaplarıyla katılım sağladı.