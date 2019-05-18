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Bafra'da 11 yaşındaki çocuk kanalda boğuldu

Samsun’un Bafra ilçesinde 11 yaşındaki çocuk sulama kanalında boğularak hayatını kaybetti.

Samsun'un Bafra ilçesinde 11 yaşındaki çocuk sulama kanalında boğularak hayatını kaybetti.


Olay, Ağıllar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 11 yaşındaki Ahmet Bayrak, amcasının oğlu ile bisiklete binip kanala gitti. Küçük çocuk “Kanala girilmez” tabelasına ip bağlayıp kanala girdi. İpi elinden kaçırarak 500 metre kadar ileriye sürüklendi. Amcasının oğlu eve koşup haber verdi. Çocuğun ailesi olay yerine gelip çocuğu Ahmet Bayak'ı sudan çıkardı. Olay yerine çağrılan 112 Acil ekiplerince küçük çocuğun hayatını kaybettiği tespit edildi. Ceset, otopsi yapılmak üzere Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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