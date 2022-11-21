Bafra'da 110 milyon liralık altyapı çalışması

Bafra'da SASKİ tarafından yürütülen altyapı çalışmalarını Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç yerinde inceledi. Bafra'da alt yapıya bu ölçekte bir yatırımın ilk defa yapıldığının altını çizen Başkan Hamit Kılıç, “Böylesi önem ve kıymet içeren bir yatırımı Baframıza kazandırılmasındaki öncülüğünden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir'e bir kez daha teşekkür ediyorum. Gerek Büyükşehir Belediyemizin gerekse de bizlerin hizmet anlayışında görünmeyen yatırım ya da nankör yatırım algısı hiç olmadı. Şehrin ihtiyacı her ne ise zaman kaybetmeksizin giderilmesi odaklı çalışıyoruz. İlçede her yağmur sonrası korkulu rüya haline gelen su baskını sorunlarına neşter vuracak olan yatırım aynı zamanda asbestli su borularının da değişecek olması açısından da önem taşıyor. Bafra Belediyesi olarak bizler de çalışmalara destek oluyoruz. Yaklaşık 15 km yağmur suyu hattı ve kanalizasyon hattı döşenecek, peşinden de yaklaşık 115 km Baframızın altyapısında olan içme suyu hatları değişecek. Yağmur suyu hattı kadar asbestli boruların değişmesi de ilçemiz için çok önemli. Eş zamanlı olarak hem içme suyu hattı hem de bu yağmur suyu ve kanalizasyon hattı devam edecek” dedi.

Temmuz 2022 tarihinde şehir merkezinde başlayan alt yapı içme suyu ile yağmur suyu ve atık su çalışmalarında zeminde zaruret arz eden bazı bölümlerle beraber gelen taleplerin değerlendirilmesi sonucu yapılan ilavelere göre içme suyu boru yenileme şebeke uzunluğu yaklaşık 120 km, yağmur suyu şebeke uzunluğu yaklaşık 15 bin 200 metre ve atık su şebeke uzunluğunun ise yapılmakta olan çalışmalar esnasında eskiyen hatların ihtiyaç hasılı değişme gerekliliği ile bazı mecburi akım yönü değişikliği sonucu 6 bin 500 metre–8 bin 500 metre arasında olması öngörülüyor.

Çalışmalar kapsamında OPVC basınca dayanıklı 1000 mm'lik boru Türkiye'de ilk defa Bafra'da terfi merkezinden pompaj edilecek yağmur suyunun deşarjında kullanılmak üzere zeminde döşenme işlemleri devam ediyor.