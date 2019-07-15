Bafra'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı

Samsun'un Bafra ilçesinde 15 Temmuz hain darbe girişiminin 3. yıl dönümü anma etkinlikleri kapsamında Garnizon Şehitliği'nde program düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı kapsamında Garnizon Şehitliğinde düzenlenen anma programında İlçe Müftülüğü imam-hatipleri tarafından Kur'an-ı Kerim okundu. İlçe Müftüsü Necmettin Kayar tarafından yapılan duanın ardından şehitlerin mezarlarına kırmızı karanfil bırakıldı. Gün boyu devam edecek olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla öğle namazı öncesi Büyük Cami'de mevlit okunacak. Akşam saat 19.15'te hükumet konağı önünden 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar mehteran eşliğinde Milli Birlik ve Beraberlik Yürüyüşü yapılacak. Şehitler için Kur'an tilaveti ve dua ile devam edecek olan program 15 Temmuz görüntülerinin yer aldığı video izlenmesi, ilahi dinletisi ve gece 00.13'te camilerde sala okunmasıyla son bulacak.

Garnizon Şehitliği'nde düzenlenen programa Canik Kaymakamı Mahmut Halal, Belediye Başkanı Hamit Kılıç, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Gökay Gökdemir, askeri erkan, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve şehit yakınları katıldı.