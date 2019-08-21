Bafra'da 16. Sünnet Şöleni

Samsun'un Bafra İlçe Belediyesince geleneksel olarak düzenlenen 16. Sünnet Şöleni'nde 80 çocuk erkekliğe ilk adımı attı.

Ali Kale Turistik Tesislerinde gerçekleştirilen Sünnet Şöleni, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndan konvoyla başladı. Daha önceki günlerde sünnet işlemleri gerçekleştirilen çocuklar konvoyda şehir turu attı. Turistik tesislerdeki program ise çocukların Türk bayrağı eşliğinde Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç'ı karşılaması ile başladı. Kılıç, program süresince çocuklarla yakından ilgilendi.

“Biz bir aileyiz”

Etkinlikte konuşan Kılıç, sürekli dile getirdikleri gibi büyük ve güzel bir aile olduklarını belirterek, “Bu tür etkinliklerde ise aile olmanın gereğini yerine getiriyoruz. Sünnet olan çocuklarımızın delikanlılığa adım atışlarını tebrik ediyorum. Böylesi güzel anlara şahitlik etmek bizim için ayrı bir mutluluk” dedi.

Kur'an-ı Kerim, ilahi ve kasideler okunması ve yemek ikramı ile devam eden program, Başkan Kılıç ve protokol üyelerinin çocuklara hediye takdimi ile son buldu.