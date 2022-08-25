İhlas Haber Ajansı

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Bafra'da 2 torbacı gözaltına alındı

Samsun’un Bafra ilçesinde uyuşturucu sattığı tespit edilen 2 torbacı gözaltına alındı.

Samsun'un Bafra ilçesinde uyuşturucu sattığı tespit edilen 2 torbacı gözaltına alındı.


İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar neticesinde uyuşturucu sattığı tespit edilen U.Ö ve S.S.'yi yakaladı. Yakalanan şahıslarda satışa hazır 8 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. 2 torbacı, ‘uyuşturucu ticareti yapmak'tan gözaltında alındı.


Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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