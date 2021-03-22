Bafra'da 20 bin fidan dağıtıldı

Samsun Bafra Orman İşletme Müdürlüğü'nce vatandaşlara 20 bin fidan dağıtıldı.

Orman İşletmesi bahçesinde yapılan fidan dağıtımında vatandaşlara badem, servi, fıstık çamı ve defne olmak üzere 20 bin fidan dağıtımı yapıldı. Fidan dağıtımında konuşan İlçe Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, “Sadece yeşil orman içinde yürümek, gölgesinden yararlanmak için değil ormanlarımızın ekonomiye kazandırılması da çok önemli. Bu sürdürülebilir ağaçlandırma ve ormancılık faaliyeti açısından çok önemli. Son yıllarda orman teşkilatımız tarafından ekonomik değeri olan fidanlarında orman köylümüzün hizmetine sunulması hedeflenmekte. Bu konuda da büyük aşamalar kaydetmiş bulunmaktayız. Bugün bunlardan en önemlisi de defne. Bölgemiz açısından da son derece ekonomik bir ürün. Kilosu geçen sene 4 liradan satışa sunuldu. Alıcısı var. Tıbbi aromatik bitkidir. Hem de gıda sektöründe kullanılmaktadır. Bölgemiz iklim ve coğrafi bakımından da müsaittir. Çiftçimiz orman köylümüz artık bu üründen de para kazanmaya başlamıştır. Malumunuz havalar yavaş yavaş ısınacak. Bahar ayına geldik. Yaz döneminde orman yangınlarıyla alakalı olarak orman teşkilatımız büyük bir uğraşı içerisine giriyor. Ormanları korumak sadece onların görevi değil, bizlerin de görevi. Dolayısıyla bu süreç içerisinde belirlenen alanlar dışında piknik yapılmasını ilçe hıfzıssıhha kararımıza yasakladık. Hem bu vakaların artışını engellemek, hem virüs bulaşını engellemek acısından önemli. Hem de orman yangınlarının kontrolü açısından önemli. Özellikle vatandaşlarımızın bu konuda hassasiyet göstermelerini bekliyoruz” dedi.

Bafra Orman İşletme Müdürü Ercüment Sarıca da, “Defne, badem, servi ve fıstık çamı dağıtıyoruz. Fıstık çamından yararlansınlar gelir getirisi açısından değerlendirdik. Pandemi dolayısıyla da Kredi Yurtlar Kurumu'nun bahçesinde öğrencilerimizin olmaması nedeniyle sakin bir ortamda sadece kurum amirleriyle birlikte 400 fidan dikimimiz oldu. Bahçeyi güzelleştirecek çiçek verecek fidanlarımızın dikimini yaptık” diye konuştu.