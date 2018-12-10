Bafra'da “2023 Eğitim Vizyonu ve Eğitimde Dönüşüm” konferansı

Samsun'un Bafra ilçesinde “2023 Eğitim Vizyonu ve Eğitimde Dönüşüm” konulu konferans verildi.

Bafra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen program Belediye Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Konferansta konuşan Başkent Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Servet Özdemir, “Psikolojide bir kural vardır. Eğer bir yerde gerilim yoksa orada ilerleme olmaz. Gerilim aşırı olursa bu sefer de insanlar kontrol edilemez noktaya kadar gelir. Yönetimde kullandığımız bir kavram vardır, örgütte sessizlik diye. Bazı insanlar kavga şekline hiç katılmazlar, ne haliniz varsa görün. Buna örgütsel sessizlik. Üretici gerilim bunun tersidir. Ben burada söz sahibiyim, ben burada karar alacağım, ben düşüncemi söylerim. Bu ikisinde de temel nokta öğrencidir. Öğrencinin gelişimi, öğrencinin farklılaşması. Şöyle bir sorun taşıyoruz: Bir tarafta özgürlük, bir tarafta sorumluluk. Eğitimin amacı çocuğu özgür tutmaktır. Özgürlük ne demek? Düşünmek, karar vermek, üretmek, aldığı kararların sonucuna katlanmak. Biz maalesef eğitim sürecini biraz şartlandırmak süreci olarak algılıyoruz” dedi.