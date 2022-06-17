Bafra'da 24 bin öğrenci karne aldı

Samsun'un Bafra ilçesinde “2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Birinci Dönem Sonu Karne Dağıtım Töreni” düzenlendi. Şehit Burak Perçin İlkokulu'nda düzenlenen törene katılan Kaymakam Cevdet Ertürkmen ve protokol üyeleri öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu.

Törende konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, “İlçemizde bugün 24 bin öğrenci karne heyecanı yaşıyor. Geleceğine, hayatınıza bir eğitim öğretim yılı daha eklediniz. Öğrendiniz, okudunuz, sordunuz, eğlendiniz. Hem kendinizi hem dünyayı tanımak adına birçok kazanımlar elde ettiniz. Şimdi de dinlenip eğleneceğiniz bir tatil sizleri bekliyor” dedi.

Kaymakam Cevdet Ertürkmen, “Kıymetli idareciler ve öğretmenlerim. Çocuklarımızı sizlere emanet etik. Almış olduğunuz eğitim doğrultusunda onlarla akademik çalışma yaparak geleceğin çocuklarını, geleceğimizi şekillendirmeye çalıştınız. Emekleriniz için sizlere teşekkür ediyorum. Siz sadece onlara bir öğretmen değil aynı zamanda bir büyük, bir anne babada oldunuz. Acılarında yanında sevinçlerinde hep beraber onları kucakladınız. Sevgili veliler, öğrencilerimizi okula emanet ettiniz. Onlar sizin geleceğiniz sevgili yavrularınız. Eğitimin üç sacayağından birisiniz. İdareci, öğretmen ve veli. Veli okuldan ayağını çekerse sacayağı devrilir. Sevgili velilerimizin okuldan asla uzaklaşmamalarını istiyorum. Sevgili öğrencilerimiz. Siz artık bir bireysiniz. Sizler küçük beyler ve hanımefendilersiniz. Sizler artık geleceğimiz olacaksınız” diye konuştu.

Konuşmaların ardından 1-D sınıfı öğrencisi Elif Beren Özer “Bayrak” şiirini okudu. 4-B sınıfı öğrencileri tarafından sunulan halk oyunları gösterisi büyük beğeni aldı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen okullar arası trambolin jimnastik yarışmasında il birincisi olan 2-A sınıfı öğrencisi Gülüm Yıldız, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın organize ettiği “Türkiye'nin en hızlısı ” koşu yarışmasında Samsun il genelinde birinci, Karadeniz Bölgesi'nde yedinci olan 4-F sınıfı öğrencisi Sertaç Kaya'ya Kaymakam Cevdet Ertürkmen tarafından madalya ve hediye verildi.

Ödül töreninin ardından protokol tarafından öğrencilerin karneleri dağıtıldı.