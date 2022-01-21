Bafra'da 24 bin öğrenci karnelerini aldı

Samsun'un Bafra ilçesinde eğitim-öğretim gören 24 bin öğrenci karnelerini alarak yarı yıl tatiline girdi.

Bafra Altınkaya Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen karne töreninde konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, ”Çok çalıştınız, didindiniz, yoruldunuz ve güzel bir tatili hak ettiniz" dedi.

Katipoğlu, öğrencilere hitaben konuşmasına şöyle devam etti:

"Yorucu bir dönemi geride bıraktınız. Büyük bir heyecanla beklediğiniz karnelerinizi bugün alıyorsunuz. Hayata dair umudunuzu, cesaretinizi, başarıya olan inancınızı, başarabileceğinize dair güveninizi hiçbir zaman yitirmeyin. Kendi zaferinize bu gizli güç sayesinde ulaşacaksınız. İnanıyorum ki milletine ve devletine sahip çıkan , vatan, millet , bayrak sevdalısı gençler olarak yetişecek, bizi biz yapan değerlerimizi koruyarak, teknoloji ve bilim üreterek ülkemizi güçlü yarınlara sizler taşıyacaksınız. Unutmayınız k sizler anne babanızın, öğretmenlerinizin ve ülkemizin umutları, en değerli varlıklarısınız."

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu'nun konuşmasının ardından okulun dönem birincisi Aybala Mahkan'a plaketi Cumhuriyet Başsavcısı Olcay Aksoy tarafından verildi. Daha sonra İlçe Emniyet Müdürü Bünyamin Temur, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Aytaç Akın ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu tarafından öğrencilerin karneleri dağıtıldı.