Bafra'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlaması

Samsun'un Bafra ilçesinde “24 Kasım Öğretmenler Günü” çeşitli etkinliklerle kutlandı.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu'nun çelenk sunumuyla başlayan Öğretmenler Günü kutlaması, Belediye Kültür Merkezi'ndeki programla devam etti.

Bafra Kız Anadolu İmama Hatip Lisesi tarafından düzenlenen programda konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Katipoğlu, "Tarihimiz boyunca devlet ve milletimizin büyümesi ve gelişmesi için gecesini gündüzüne katan, nice üstün gayret ve fedakarlığın sahibi her ilim, bilim ve devlet adamının ardında muhakkak ki bir öğretmen vardır. Bundan evvel olduğu gibi bundan sonra da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ‘Öğretmenler, yeni nesil sizlerin eseri olacaktır' sözünde de işaret ettiği şekilde, gelecek nesiller öğretmenlerimizin öncülüğünde ve onların ufukları doğrultusunda istikametlerini belirleyeceklerdir" dedi.

Daha sonra Belediye Başkan Vekili Murat Cevahir tarafından 22 emekli öğretmene hizmet şeref belgeleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yapılan şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye girenlere de Cumhuriyet Başsavcısı Olcay Aksoy, İlçe Emniyet Müdürü Bünyamin Temur ve İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Fatih Özer tarafından hediyeleri verildi. Adaylıkları kalkan öğretmenlerin yemin töreninin ardından şehit öğretmenler anısına düzenlenen oratoryo gösterisi ile devam eden program okul öğretmen ve öğrencilerinin çeşitli gösterileri ile son buldu.

Programa siyasi parti başkanları, daire amirleri, okul müdürleri çok sayıda öğretmen ve öğrenciler katıldı.