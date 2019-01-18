Bafra'da 25 bin öğrenci karnelerini aldı

Samsun'un Bafra ilçesinde eğitim-öğretim gören 25 bin öğrenci karnelerini alarak yarı yıl tatiline girdi.

Bafra Altınkaya Anadolu Lisesi Konferans Salonunda düzenlenen karne töreninde konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, ”Çok çalıştınız, didindiniz, yoruldunuz ve güzel bir tatili hak ettiniz. Yorucu bir dönemi geride bıraktınız. Büyük bir heyecanla beklediğiniz karnelerinizi bugün alıyorsunuz. 21. yüzyıl becerilerine sahip, eleştirel, düşünebilen, evrensel gelişmelere açık, bilimsel düşüncelerden ayrılmayan bireyler olarak topluma kazandırabiliyosak sorumluluğumuzu tam olarak yerine getiriyoruz demektir" dedi.

Kaymakam Ahmet Adanur, ”Eğitim bir maraton, bir dönem bitiyor ondan sonra başka bir dönem başlıyor. Yaklaşık olarak 16 yıl sürüyor. Gelecekte rekabet edeceğiniz milyonlarca öğrenci var. Rekabet edebilmeniz için çok çalışmalısınız. Türkiye'yi daha ileri götürmek için sizlerin çalışmalarına bağlı. Eski nesiller gidiyor yerine sizler geleceksiniz. Ülkeyi kim daha yukarı götürecek? Sizler götüreceksiniz. Onun için büyük hedefleri olanların hedeflerine varabilmeleri için koşarak gitmesi gerekiyor. Yani eğitim anlamında çok çalışmamız lazım. Çalışan eninde sonunda başarır. Bütün bunların ötesinde önce iyi insan olacağız. İyi vatandaş olacağız. Dürüst insan olacağız. Bütün bu sorumlulukları yerine getirdiğimizde özlediğimiz Türkiye'yi sizlerle birlikte yakalayacağız” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Kaymakam Ahmet Adanur, Belediye Başkanı Hamit Kılıç ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu tarafından öğrencilerin karneleri dağıtıldı.