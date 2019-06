Bafra'da 25 bin öğrencinin karne heyecanı

Samsun'un Bafra ilçesinde 25 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Mustafa Kemal Paşa İlkokulunda 2018-2019 eğitim-öğretim yılı karne dağıtım töreni düzenlendi. Törende konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, “Her bitiriş yeni bir başlangıcı beraberinde getirir. Geçmişini iyi bilen, geleceğe ulaşan bireyler geleceğinde sahipleri olmaktadırlar. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız sizler elbette sizler her şeyin en iyisini hak ediyorsunuz. Her zaman bu bilinç ile hareket eden devletimiz tüm imkanlarını sizler için seferber etmektedir. Biz bu görevi vatanımız, milletimiz, geleceğimiz adına kutsal bir görev kabul ettik, sizlerden tek beklentimiz, vatanını, milletini seven, milli ve manevi değerlere bağlı, ailesine, ülkesine ve milletine faydalı bireyler olarak, yine ülkesi ve milleti için tüm dünya ile yarışabilecek donanıma sahip olmanızdır” dedi.

Kaymakam Ahmet Adanur ise, "Bugün Bafra'da 25 bin öğrenci, karnelerini alıyor. Bu hafta sonunda üniversiteye geçiş sınavları var. Öncelikle karnelerini alan tüm çocuklarımızı ve sınava girecek tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılar diliyoruz. Türkiye'de eğitime ciddi yatırımlar yapılıyor. Arkadaşlarımız, öğretmenlerimiz, milli eğitim camiamız çok ciddi emekler veriyorlar, ciddi katkı sunmaya çalışıyorlar. Bunların sonuçlarını bugün yarın, gelecek yıllarda daha iyi göreceğiz. Özellikle velilerin bu macerada verilen çabaya çok önemli. Onların katkılarıyla yürüyecek. Eğitim-öğretim sadece öğretmenlere, idarecilere, Milli Eğitim Bakanlığına bırakılamayacak kadar önemli bir iş. En önemli figür, en önemli paydaş aileler. O yüzden onların daha ciddi katkılarını bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Şiirler okunması ve halk oyunları gösterilerinin ardından karne dağıtımı ile program son buldu.