Bafra'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Samsun'un Bafra ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıldönümü 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda törenle kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıldönümü nedeniyle, Bafra'da gerçekleşen törenlerde ilk olarak Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen ve Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç tarafından yapılan çelenk sunumun ardından tören saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı ile başladı. Anıt şeref defterini imzalayan Kaymakam Ertürkmen yaptığı konuşmada, "30 Ağustos Zafer Bayramı, ülkemizi parçalamak ve Türk milletini esaret altına almak isteyen devletlere karşı, yokluk içinde, en zor koşullarda ve her şeyin bittiği sanıldığı dönemde, yüce milletimizin sarsılmaz azmi, yüksek iradesi, vatanseverliği ve kahramanlığı ile kazanılmış on urlu bir zaferdir. Ne mutlu ki bizler, on ur duyacağımız böylesine şanlı bir tarihe sahibiz. Bu uğurda şehit ve gazilik mertebesine ulaşan tüm kahramanlarımızı rahmetle anıyorum" dedi.

Meydandaki programın ardından Alpaslan Türkeş Parkı Belediye Sosyal Tesisleri'nde tebrikat töreni yapıldı. Törenine AK Parti Milletvekili Orhan Kırcalı, Cumhuriyet Başsavcısı Olcay Aksoy, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Fatih Özer, İlçe Emniyet Müdürü Vekili Bünyamin Temur, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, askeri erkan, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri ve gaziler katıldı.