Bafra'da 30 Ağustos Zafer Bayramı

Samsun'un Bafra ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97'nci yıldönümü 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda törenle kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97'nci yıldönümü nedeniyle, Bafra'da gerçekleşen törenlerde ilk olarak Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu yapıldı. Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen ve Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç tarafından yapılan çelenk sunumun ardından tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Kaymakam Cevdet Ertürkmen tarafından anıt şeref defterinin imzalanmasının ardından konuşan Kaymakam Ertürkmen, “Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının kanlarının son damlasına kadar mücadele ederek bizlere hediye etmiş oldukları bu cennet vatan için, özgürlük ve bağımsızlık meşalesinin sonsuza dek sönmemesi adına her türlü fedakarlığı gösteren Türk Silahlı Kuvvetler mensuplarına ve güvenlik güçlerimize huzurunuzda sonsuz teşekkür ediyor ve bu uğurda şehit ve gazilik mertebesine ulaşan tüm kahramanlarımızı rahmetle anıyorum" dedi.

Meydandaki programdan sonra Bafra Kaymakamlığında makamda tebrikat töreni yapıldı. Çelenk koyma ve tebrikat törenine ayrıca AK Parti Milletvekili Orhan Kırcalı, Cumhuriyet Başsavcısı Turgut Türkmen, Garnizon Komutanı Fatih Özer, İlçe Emniyet Müdür Vekili Murat Öner, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri, gaziler ve okul müdürleri katıldı.