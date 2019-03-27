Bafra'da "55. Kütüphaneler Haftası” kutlandı

Samsun'un Bafra ilçesinde "55. Kütüphaneler Haftası" dolayısıyla Hasan Çakın İlçe Halk Kütüphanesinde etkinlik düzenlendi.

Bafra Hasan Çakın İlçe Halk Kütüphanesinde düzenlenen etkinlikte konuşan kütüphane Müdürü Nurhan Bayındır, “ İlçemiz Hasan Çakın Hasan Kütüphanemizde 28 bin 256 adet kitap bulunmaktadır. Son bir yıl içerisinde kütüphanemizi 52 bin 814 okuyucu ziyaret etmiş, 4 bin 266 okuyucu kütüphanemize üye olmuştur. 16 bin 189 adet kitap kütüphanemize üye olan okuyucular tarafından ödünç alınarak kütüphanemizin kitaplığından faydalanılmıştır.

Kaymakam Ahmet Adanur, “Kütüphanelerimizin belki günümüzde önemi azalmış bir algı oluşmuş olabilir. İnternet çağı, bilgi çağı herhangi bir bilgiye ihtiyaç duyduğumuzda google'ye yazarız oradan gereken bilgiye ulaştığımızı zannederiz. Ancak internet ortamında edindiğiniz bilgilerin bir çoğunun kaynağı tam olarak belli değildir. Bilgilerin doğruluğunun tamamı şüphelidir. Eğer resmi bir kurum üzerinden bilgiye ulaşamıyorsanız, ulaştığınız bilginin güvenirliği oldukça düşüktür. İnternetten alınan bilginin kitap karşısında geçerliliği neredeyse sıfırdır. O yüzden kütüphaneler günümüzde de gelecekte de kitabın önemi hiç bir zaman bitmeyecek. Azalmış olsa bile hiç bir zaman ortadan kalmayacak” dedi.

Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından şiirler okunmasıyla devam eden program Bafaralı şairler teşekkür belgesi verilmesiyle son buldu.

Programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Serkan Erbaş, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Gökay Gökdoğan, Daire amirleri ve okul müdürleri ve davetliler katıldı.