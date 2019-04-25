Bafra'da 857 bin TL'lik sayısal loto heyecanı

haftası çekilişinde büyük ödül olan 857 bin lira Samsun'un Bafra ilçesine çıktı.

24 Nisan 2019 Çarşamba günü çekilen sayısal loto , 857 bin 338,35 liralık büyük ödülün Samsun'un Bafra ilçesinde Cumhuriyet Caddesi Güven Sokakta bulunan bayiye yatırdığı belirlendi. 64 yıldır esnaflık yapan Sayısal Loto Bayisi Ünal Hatipoğlu, “Sayısal Lotoda 3 kes altı bildirdik. Hiç biride bana yanaşmadılar.Gerçi onların vereceklerine ihtiyacım yok. Kıymeti yok bunu latife olsun diye söylüyorum.Sayısal loto Bafra'ya çıkmış deyince birden şok oldum. İnternet'ten baktım hangi bayiye çıktı diye. Kendi ismimi görünce memnun oldum.İnşallah hayırlı bir arkadaşa çıkmıştır.Güle güle harcasın.İnşallah ben hep dua ederim cömert müşteriye çıksın.Cimri müşteriye asla çıkmasın.Cimriler bizi hiç görmüyor. Geçende şans topundan arkadaşa verdim 5 artı 1 bir teşekkür bile etmedi.Bana bir şey vermeye mecbur değil kuru bir teşekkür etse yeter” dedi.