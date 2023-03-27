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Bafra'da alacak-verecek kavgası: 1 yaralı

Samsun’un Bafra ilçesinde alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.


Olay, Tabakhane Mahallesi Medrese Aralığı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.S. alacak-verecek meselesi yüzünden tartıştığı Oğuzcan Z.'ye silahla ateş açtı. Sırtına ve göğsüne isabet eden üç kurşunla ağır yaralanan Oğuzcan Z., taksiyle Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı burada yapılan ilk müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Olay sonrası yaya olarak kaçan O.S'yi yakalamak için İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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