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Bafra'da asayiş uygulaması

Samsun’un Bafra ilçesinde yapılan asayiş uygulamasında eğlence mekanları ve sabit noktalarda her taraf didik didik arandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde yapılan asayiş uygulamasında eğlence mekanları ve sabit noktalarda her taraf didik didik arandı.


İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla 7 sabit noktada ve eğlence mekanlarında asayiş uygulaması yapıldı. Yapılan uygulama da 750 kişinin kimlik bilgileri sorgulandı. 115 araç kontrol edilirken 4 araca 9 bin lira cezai işlem yapıldı. 2 iş yerine de mevzuata aykırı davranmaktan idari para cezası uygulandı.


Vatandaşların huzur ve güvenliği için uygulamaların artarak devam edeceği belirtildi.

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