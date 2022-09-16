Bafra'da ayçiçeği alımları başladı

Samsun'un Bafra ilçesinde Karadeniz Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (KARADENİZBİRLİK) tarafından ayçiçeği alımlarına başlandı.

Üreticiler KARADENİZBİRLİK'e, ayçiçeği ürünlerini 10 buçuk liradan teslim ediyor. Ayçiçeği alım deposunda çiftçilerle bir araya gelen Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, “Üretecek arazimiz de var, üretecek çiftçimiz de var. Bafra Ovası Türkiye'de üretim yeri. Biz Bafra'nın ismini üretim şehri olarak koymak istiyoruz. Biz 5 kalemde destek bekliyoruz. Mazot, gübre, ilaç, hayvan yemi ve enerji. Bu 5 kalemde yüzde 50 indirim yapılsın enflasyon da düşer” dedi.

Kuşlağan Mahallesi'nden üreticiler Neşet Kara, “Bu sene yağışın az olması ve böceklerden dolayı rekolte düşük oldu. Dönüm başına aldığımız ürün en yüksek 200 ila 250 kilo” diye konuştu.

İlyaslı Mahallesi'nden İsmail Ak, “Kurak olduğundan verimler düşük. Destek bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Ortadurak Mahallesi'nden Zekayi Yiğit ise “Bu sene ilk defa yaptım. 20 dönüm yer ektim. 22 bin lira masrafım oldu, 3 buçuk ton çiçek çıktı. Yağmur yamadığından dolayı dönüme 150 kilo düşmedi. Sattığım zaman bana 5 bin lira para kalır veya kalmaz. 20 dekarda 5 bin lira para değil. 4 aydır bekliyoruz. Bölgemizde sulama yok. Sulama olmayınca verim haliyle düşük” ifadelerini kullandı.