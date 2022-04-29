Bafra'da bayram temizliği

Samsun'un Bafra ilçesince cadde ve sokaklar Ramazan Bayramı öncesi temizlendi.

Bafra Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesi ilçenin dört bir yanında temizlik çalışması yaptı. Bafra Belediyesi Temizlik İşleri, Fen İşleri ve Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri bayramın güzel bir şekilde yaşanması için cadde ve sokaklarda çok yönlü temizlik gerçekleştirdi.

Temizlik seferberliği

İlçe genelinde kapsamlı bir temizlik seferberliği başlattıklarını belirten Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, “İlçemizde de rutin bir şekilde gerçekleştirdiğimiz temizlik çalışmalarına Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla daha kapsamlı olarak devam ediyoruz. Yaşam alanlarımızın temizliği için ekiplerimiz azami gayret gösteriyor. İlçemizin bir nevi bayram temizliğini yapıyoruz. Bafra'mızın 21 merkez mahallesi başta olmak üzere yakın büyük mahallelerimizde de cadde ve sokakların temizliği için çalışmalarımız devam ediyor. Mezarlıklarımızda da ekiplerimiz yabani ot temizliği çim biçme ve temizlik çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Geçen yıl Kovid-19 tedbirleri kapsamında kısıtlamalı geçirdiğimiz bayram günlerini bu yıl eski günlerdeki gibi geçireceğiz inşallah” dedi.

“Daha temiz bir Bafra için lütfen daha hassas davranalım”

Başkan kılıç konuşmasının devamında, “Bayram temizliği kapsamında Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de ilçedeki sosyal alanlar ve parklarda bakım ve düzenleme çalışmalarına devam ediyor. Refüjlerde ve parklarda çim biçme ve bitki bakımları yapılıyor. Sokaklarda bulunan inşaat atıkları, moloz, eski eşyalar ve muhtelif atıklar fen işleri ve temizlik işleri araçları ile kaldırılıp çevre kirliliğinin önüne geçiliyor. Hemşehrilerimizden ricamız, daha temiz Bafra için lütfen daha hassas davranalım. Evlerimizin temizliğine nasıl dikkat ediyorsak şehrimizin temizliğine de hep beraber dikkat edelim. Bu şehir, hepimizin evi” ifadelerini kullandı.