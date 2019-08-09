Bafra'da bayramda otoparklar ücretsiz

Samsun'un Bafra Belediyesinin ilçede hizmet verdiği otoparklar Kurban Bayramı süresince ücretsiz olarak halkın kullanımına sunulacak.

Kurban Bayramı süresince vatandaşların bayramı rahat bir şekilde geçirebilmeleri için Bafra Belediyesi tarafından çeşitli uygulamalara gidildi. Buna göre Bafra Belediyesinin ilçede hizmet verdiği otoparklar bayram boyunca ücretsiz olarak halkın kullanımına sunulacak.

“Bayram süresince ücretsiz”

Bafra Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü bünyesinde yer alan otoparkların Kurban Bayramı süresince ücretsiz hizmet verecek olması vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı. Kurban Bayramı'nı vatandaşların huzur ve güven içeresinde geçirmesi için aldıkları çeşitli önlem ve kararların birisinin de bünyelerinde bulunan otoparkların bayram süresince ücretsiz olması olduğunu kaydeden Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, “Bayram nedeniyle özellikle ilçe dışından ilçemize gelenlerle birlikte oluşacak araç yoğunluğunun günlük hayatı olumsuz etkilemesi için böyle bir kararı almayı uygun gördük” dedi.