Bafra'da “Beyin Fırtınaları" açılış toplantısı yapıldı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Bafra Hacı Fevziye Arslan İşletme Fakültesinde "Beyin Fırtınaları" açılış toplantısı yapıldı.

Fakültenin konferans salonda yapılan toplantıda açılış konuşmasını yapan Hacı Fevziye Arslan İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rıdvan Kızılkaya, “Fakültemizde şu an öğrencimiz yok. Ancak ilerleyen zamanlarda olacak. Fakülte öğrencisini alıp, hocalar derslerini verip, öğrenciler evlerine, hocalar evlerine gidip Bafra'ya hiç bir katma değer sağlamayan ya da öğrencinin, lokantadan yemek yediği, büfeden alışveriş yaptığı olmamalı. Hocalarımız Samsun'dan gelip derslerini verip giden insanlar olmamalı. Burası Bafra'yla kucaklaşan, onlarla el ele tutuşan bir fakülte olsun" dedi.

OMÜ Rektör Prf. Dr. Sait Bilgiç ise, “Bu fakültede ülkemize her alanda iyi yetişmiş gençler hem de iyi insan olarak hayata kazandırılmış kişiler olma yolunda katkılar sağlayacağına inanıyorum.Biz Baframızda bulunan iki fakültemizin de, en iyi fakültemiz olması yolunda üniversite olarak da imkanlarımızı en iyi şekilde buraya kullanmaya çalışıyoruz. Bu beraberliğimiz sizlerinde fikirlerinden yararlanarak daha isabetli, daha doğru, daha güzel hangi adımları atalım arayışı sonucu buradayız. Birlikte daha güzel şeyleri yakalarız diye düşünüyorum” diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin de, “Çok geçmiş zamanlarda Bafra'da birçok şeyi imece usulü ile yapmıştır. Biz de bulunduğumuz bütün dönemlerde her zaman geçmiş başkanlarımız olsun, sivil toplumun bütün kesimleriyle beraber Bafra'da neler yapabiliriz, neler olabilir. Bafra'yı geliştirme adına hangi adımları atabiliriz diye çalışmalar yaptık. Bafra'da birçok şeyi o kardeşlerimizin ortaya koyduğu düşünceleri tartışa tartışa hayata geçirdik. Bafra büyük bir tarım ovası. Tarım kenti. Tarımda katma değeri nasıl arttırabiliriz. Organize sanayi bölgemizi(OSB) nasıl geliştirebiliriz. Buradaki arkadaşlarımın birçoğuyla beraber medikalcilerin buraya gelmesi için onlara yer sağladık. Bafra Karma Medikal Organize Sanayi kuruldu. Aynı alanın bir bölümünde de Sera OSB kurduk. Bunlarla ilgili yüzlerce toplantılar yaptık. Üniversiteye çok iş düşüyor. Üniversite toplumun önünü açacak, toplum projeyi yapacak ama işi, yapacak olan bizim yatırımcılarımız olacak. Geldiğimiz nokta itibarı ile de sevindirici, ümit verici. Hocamızdan da çok şeyler bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Yapılan toplantıya Bafra'ya vekaleten bakan Alaçam Kaymakamı Fikret Zaman, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Bafra Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatma Aydın, Arslan ailesi adına iş adamı Akif Arslan, öğretim görevlileri, iş adamları, avukatlar ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.