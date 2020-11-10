İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bafra'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Samsun’un Bafra ilçesinde çıkan tartışmada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde çıkan tartışmada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralandı.


Olay, Çilhane Mahallesi Ahmet Aşçı Sokak'ta saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında çıkan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada Saffet Karaöz(50) ve Coşkun Üresin(52) aldıkları bıçak darbesiyle ağır yaralandı. Yaralılardan Coşkun Üresin, arkadaşı Saffet Karaöz'ü alarak özel araçla Bafra Devlet Hastanesi'ne gittiler. Hastane girişinde gelen aracın giriş kısmında kaldırıma çıkarak park ettiğini gören bir vatandaş araca baktığında 2 kişinin kanlar içinde baygın bir vaziyette olduğunu fark ederek görevlilere bildirdi. Hastane personeli müdahale etmek için yaralıları acil servise aldı. Burada yapılan müdahalede Saffet Karaöz'ün vücuduna aldığı çok sayıda bıçak darbesi sonucu araç içinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı olan Coşkun Üresin de yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi. Olay sonrası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri şüpheli Alaattin S.(20) ile olaya karıştığı belirlenen 6 kişiyi gözaltına aldı.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.