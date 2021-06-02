Bafra'da bir kişi tüfekle vuruldu

Samsun'un Bafra ilçesinde parkta bir kişi tüfekle açılan ateş sonucu yaralandı.

Olay, İshaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, helikopter pistinin arkasında bulunan parkta oturan A.D.(18) ve Y.D 'ye(18) henüz kimliği bilinmeyen bir kişi tarafından tüfekle ateş edildi. Açılan ateş sonucu karın boşluğuna isabet eden Y.D. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay sonrası kaçan kimliği belirsiz kişiyi yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.