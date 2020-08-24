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Bafra'da bisiklet yolu çalışmalarında sona yaklaşıldı

Bafra Belediyesi tarafından Kızılırmak Sedde yolu üzerinde başlatılan ve ilçedeki bisiklet sürücülerinin güven içinde sürüş yapmalarını sağlayacak bisiklet yolu çalışmalarında sona yaklaşıldı.


Bu yıl oldukça yoğun ilgiyle karşılaşan ve Bafra'nın sembollerinden biri olan Çetinkaya Köprüsü ve Kızılırmak'ın eşsiz güzelliği ile bütünleşen alanda bisiklet sürücüleri için yapılan yolun hazırlıkları tamamlanmak üzere. Bisiklet sürücüleri ile yayaların sorun yaşamaması için oluşturulan bisiklet yolu, kısa süre içinde bitirilerek hizmete geçecek.


Destek Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı ekipler bin 800 metrelik alanda, 59 adet çizim gerçekleştirdi. Bafra Belediyesinin bu hizmeti son zamanlarda gördüğü ilgi ile dikkat çeken Kızılırmak Seddesi'nin müdavimleri arasında yer alan bisiklet sevdalılarınca memnuniyetle karşılandı.

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