Bafra'da “Büyükbaş Hayvan Yetiştiriciliği ve Sürü Yönetim Kursu”

Ziraat Odası yüksek mühendisleri tarafından verilen kurs 12 gün sürecek.

Ziraat Odası, meslek alanlarında gelişimi artırmak için amaçlanan kurslara bir yenisi daha eklendi. Genç Çiftçi Projesi kapsamında küçükbaş ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliğini daha da donanımlı hale getirerek, verimli besin kaynağı edinebilme için amaçlanarak açılan Büyükbaş Hayvan Yetiştiriciliği ve Sürü Yönetim Kursu, Ziraat Odası toplantı salonunda başladı.

Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, "Amacımız Bafra hayvancılığında kırsalda tarımla uğraşan çiftçi ailelerinin genç çiftçi projelerinden yararlanabilmesi için 3 yıldır kurslarımızı sürdürüyoruz. Yapmış olduğumuz genç girişimci projeleri kapsamında kırsalda 38 aile, büyük baş ve küçükbaş hayvan desteklerinden faydalandılar. Burada alacağınız eğitimler sonunda Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüz tarafından verilecek sertifikalar size avantaj sağlayacak. Açtığımız bu kurs hem küçükbaş hayvancılığın hem de büyükbaş hayvancılığın verimli ve kaliteli bir şekilde gelişmesine katkı sağlayacak. Bu kurslar hem katılımcılar hem de ülkemizin geleceği ve ekonomisi için önemli. Daha modern daha gelişmiş hayvancılığın burada nasıl olduğunu öğrendikten sonra bunu yapmanız önemli. Katılımcılar arasında kadınların olması da çok önemli. Kadınlarda bu tür kurslara katılarak eşleri ile ailecek modern tarım ve hayvancılık yapılmasında önemli rol oynayacaktır” dedi.