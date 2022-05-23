İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bafra'da çatı katı yangını

Samsun’un Bafra ilçesinde 2 katlı bir evin çatı katında yangın çıktı.

Samsun'un Bafra ilçesinde 2 katlı bir evin çatı katında yangın çıktı. Yangında çatı katında bulunan eşyalar küle döndü.


Yangın, Mevlana Mahallesi Cengizhan Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çatı katından çıkan dumanları gören mahalle sakinleri itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. 2. kattaki tadilat dolayısıyla çatı katında bulunan eşyalar tamamen yandı. Yangında büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.