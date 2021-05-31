Bafra'da cezaevindeki hükümlüler için kitap bağış kampanyası

Samsun'un Bafra ilçesinde, ceza infaz kurumunda bulunan tutuklu ve hükümlüler için kitap bağış kampanyası etkinliği düzenlendi.

Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan 'Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkelerinde Kütüphane Kurulmasına İlişkin İş Birliği Protokolü' kapsamında kitap bağış kampanyası Bafra'da da başladı. "Ceza infaz kurumu kütüphanelerine kitap bağışında bulunarak bir insana umut olabilirsiniz” sloganı ile Bafra Adliye girişinde stant açıldı. Bafra Cumhuriyet Başsavcısı Olcay Aksoy tarafından başlatılan kitap kampanyasına adliye personeli başta olmak üzere birçok kişi destek verdi.

Cumhuriyet başsavcılıklarının internet sitelerinden duyurulacak adreslerdeki kitap bağış merkezlerine bağışta buluna bilinecek. Hükümlü ve tutuklular istedikleri yayınları talep edip okuyabilecek.