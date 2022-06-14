Bafra'da Çocuk Festivali

Bafra Belediyesi tarafından düzenlenen Çocuk Festivali'nde eğlence dolu anlar yaşandı.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen ve iki gün sürecek olan Çocuk Festivali'nin ilk gününde Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç da çocukların sevincine ortak oldu. Çocukların yüzlerindeki mutluluğu görünce tüm yorgunlukların unutulduğunu dile getiren Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, “Bafra Belediyesi olarak sosyal ve kültürel etkinliklere ayrı bir önem veriyoruz. Vatandaşlarımıza en güzel hizmeti sunmaya çalışıyoruz. Bu çalışmalar kapsamında Playland Çocuk Festivali'ni çocuklarımız için düzenledik. Ailelerimiz ve okullarımız bu güzel havada çocuklarını alarak etkinliğe katıldılar. Ortam cıvıl cıvıl, çocuklarımızı böyle bir ortamda sevindirmek bizim için çok güzel oldu” dedi.

Ücretsiz etkinliğe çocuklarıyla birlikte katılan aileler ise düzenlenen festivalden duydukları memnuniyeti dile getirerek Bafra Belediyesi'ne teşekkür ettiler. 3 ayda 30 şehir ve 30 bin çocuğun hayallerine dokunmak için yola çıkan eğlence merkezi, şişme oyun grupları, survivor parkı, çizgi film oyun kahramanları gibi pek çok etkinlik ile Bafra'da çocukların keyifli anlar yaşatıyor.