İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bafra'da çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı

Samsun’un Bafra ilçesinde çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Samsun'un Bafra ilçesinde çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.


Samsun Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bafra Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda takibe alınan araçta yapılan aramada 2 paket halinde 1 kilogram metamfetamin, 594 adet ecstasy hap,155.14 gram skunk ve 39.41 gram kokain ele geçirildi. Olayla ilgili S.A. ve M.G. isimli şahıslar gözaltına alındı.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.