Bafra'da Cumhuriyet bayramı coşkusu

Samsun'un Bafra ilçesinde "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" coşku içinde kutlandı.

Cumhuriyetin 96. yılı kutlamaları Bafra Kaymakamı Cevdet Türkmen'in makamında tebrikleri kabulüyle başladı. Tebrik kabulünün ardından kaymakamlık binası önünde oluşturulan öğrenci korteji ve protokol, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar yürüyüş düzenlendi. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda devam eden programda Bafra Kaymakamı Cevdet Türkmen ve Belediye Başkanı Hamit Kılıç'ın öğrencilerin ve halkın bayramlarını kutlamasından ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile bayraklar göndere çekildi.

Kaymakam Cevdet Ertürkmen, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96. yılının anlam ve önemini belirten yaptığı konuşmasında, "1. Dünya Savaşı'ndan sonra Ulu Önder Atatürk'ün önderliğinde kurtuluş mücadelesini veren necip Türk milleti, kültürüne ve karakterine en uygun olan yönetim biçimi olan Cumhuriyeti 29 Ekim 1923 de kabul etti. Cumhuriyet vatandaşa seçme ve seçilme hakkı verir. Bu aynı zamanda da önemlidir bu yüzden cumhuriyet fikri hür, vicdanı hür nesiller ister. Cumhuriyet nereden geldiğini, nereye gittiğini bilenlerin rejimidir. Cumhuriyet fazilettir” dedi.

Öğrencilerin tören geçişinin ardından Altınkaya Anadolu Lisesi okul korosu cumhuriyet şarkıları ile izleyicilerden büyük beğeni aldı. Şiirlerin okumasıyla devam eden kutlama programında öğrenci grupları çeşitli gösteriler sundu. Bafra Bisikletliler Derneği protokolü tek teker üzerinde selamladı.

Kutlamaları Cumhuriyet Başsavcısı Tuğrul Türkmen, İlçe Jandarma Komutanı Fatih Özer, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Gökay Gökdoğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, daire amirleri ve çok sayıda vatandaş takip etti.