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Bafra'da değişim yaşanıyor

Samsun’un Bafra ilçesinde merkez tüm mahalle yollarında standardı yükseltmek için çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Samsun'un Bafra ilçesinde merkez tüm mahalle yollarında standardı yükseltmek için çalışmalar aralıksız devam ediyor.


Daha önce oluşturduğu hizmet programında; şehir merkezinde 20 bin ton sıcak asfalt kaplaması, 15 bin metrekare kaldırım çalışması, kırsal mahallelerde ise 70 kilometre sathi kaplama, 150 kilometre serme-sıkıştırma, 3 kilometre beton yol çalışması gerçekleştirmeyi hedefleyen Bafra Belediyesi, bu doğrultudaki çalışmalarını gece-gündüz sürdürüyor.


Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, ilçede hizmet seferberliğine devam ettiklerini belirterek, şehrin topyekûn kalkınması için yatırımları artırarak sürdüreceklerini ifade etti.


Başkan Hamit Kılıç'ın yerinde takip ederek incelediği çalışmalar dış mahallelerde devam ederken, merkez mahallelerdeki asfalta kavuşan cadde ve sokakların yeni halleri ise başta mahalle sakinleri olmak üzere tüm kesimler tarafından memnuniyetle karşılanıyor. Kısa süre içerisinde tamamlanan ve mahalle sakinlerinin kullanımına sunulan Fevzi Çakmak Mahallesi Şehit Mutlucan Meşeci Sokak, Mevlana Mahallesi Pınar Sokak, Tabakhane Mahallesi Hamit Çalış Sokak ve Kızılırmak Mahallesi Kabaoğlu Sokak bambaşka bir görünüme kavuştu.

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