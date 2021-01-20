Bafra'da dilenci operasyonu

Zabıta ekipleri, halkın manevi duygularını istismar ederek dilencilik yapan kişilere yönelik çalışma yaptı. Özellikle cami önleri, araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu kavşak ve caddelerde denetim yapan ekipler, yakaladıkları dilencilere idari para cezası uyguladı. Kadın zabıta memurlarınca üst araması yapılan kadın dilenciler üzerindeki paralar tutanak ile kayıt altına alındı.

Yapılan operasyonun ardından Bafra Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkililerince yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İnsanlarımızın yardımlaşma duygusunu kötüye kullanma amacı güden ve bu işi davranış haline getiren kişilere fırsat verilmeyeceği, uygulamanın yoğunlaştırılarak devam edeceğini belirtmek isteriz.”