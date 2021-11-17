Bafra'da “Diyabet Okulu” yeniden açıldı

Samsun Bafra Devlet Hastanesi'nde Diyabet Okulu, tekrar faaliyete geçti.

Bafra Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Alaiddin Domaç, daha önceki yıllarda diyabet okulu uygulamasının mevcut olduğunu ancak bir süre ara verdiklerini şimdi ise yeniden bu uygulamaya başladıklarını ifade etti. Diyabetin etkin tedavisi ve güvenli takibi amacıyla 'Diyabet Okulu' projesinin başlatıldığına dikkat çeken Domaç, eğitim verilen hastaların takibi, hasta uyumu ve bilincin arttırılmasına katkı sağlamayı amaçladıklarını, hasta ve yakınlarına yönelik bilgilendirme eğitimleri verdiklerini belirterek, katılımın tüm poliklinik hastalarına ve yakınlarına açık olduğunu söyledi.

Eğitimlerde genel sağlık bilgileri, diyabet nedir, diyabetin komplikasyonları, insülin uygulamaları, evde kan şekeri takibi, beslenmede nelere dikkat etmeleri gerektiği, egzersiz programı, kendi kendine kontrol ve diyabetik bakımın önemi, ayak bakımı gibi bilgiler verilerek; eğitimleri tamamlanan hastalara Diyabet Okulu diplomaları takdim edildi.

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Fatih Mehmet Çilingir, diyabet hastalığının küçümsenmeyecek kadar yaygın olduğunu, bunun da başlıca sebebinin kilo almaya bağlı obezite ve dengesiz beslenme ile sağlıksız yaşam olduğunu belirtti. Diyabet hastalığı konusunda toplumun bilinçli olmasının son derece önem kazandığını vurgulayan Çilingir, bu noktada diyabet eğitiminin gerekliliğini dile getirdi.