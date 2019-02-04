Bafra'da Dünya Kanser Günü etkinliği

Samsun'un Bafra ilçesinde, İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla kadınlara yönelik farkındalık semineri düzenlendi.

4 Şubat Dünya Kanser Günü nedeniyle İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Belediye Kültür Merkezinde kadınlara yönelik meme ve rahim kanserinden korunma yolları ve tedavi konularında eğitim semineri verildi. Dr. Öğretim Üyesi İzzet Kahraman ve Bafra İlçe Sağlık Müdürlüğü Ketem birim sorumlusu Dr. Gökçen Paykal tarafından kanser ve erken teşhisin önemi hakkında yapılan bilgilendirmede, ‘kanserden korkmayın, geç kalmaktan korkun' mesajı verildi.

İlçe Sağlık Müdürü Dr. Aytaç Akın organ naklinin önemi hakkında bilgiler yaptı. Akın, yılda yaklaşık 2 bin 500 kişinin organ nakli beklerken hayatını kaybettiğini söyledi.

Seminer sonunda 2018 yılı içerisinde KETEM'e en çok yönlendirme yapan ve erken tanı ile hayat kurtaran yönlendirmelerinden dolayı Dr. Mustafa Tokur, Seçil Dursun, Ebe Nirgül Kocabaş ve sunumundan dolayı Dr. Öğretim Üyesi İzzettin Karaman'a Kaymakam Ahmet Adanur ve Belediye Başkanı Hamit Kılıç tarafından plaket verildi.