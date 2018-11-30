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Bafra'da ev kurşunladı

Samsun’un Bafra ilçesinde henüz kimliği belirlenemeyen şahıs tarafından bir eve silahla ateş edildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde henüz kimliği belirlenemeyen şahıs tarafından bir eve silahla ateş edildi. Açılan ateş sonucu ölen ya da yaralanan olmadı.


Olay, Kemalpaşa Mahallesi Engin Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından sabaha karşı A.Y.'ye ait 3 katlı binanın 3. katına kurşun yağdırıldı. Açılan açılan ateş sonucunda kurşunlar evin duvarına ve camına isabet etti. Silahlı saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı. Olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan inceleme sonucunda olayı gerçekleştiren şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.

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