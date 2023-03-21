Bafra'da ev yangını korkuttu

Samsun'un Bafra ilçesinde 4 katlı apartmanın ikinci katında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında maddi hasar meydana geldi.

Yangın, Çilhane Mahallesi İsa Kurt sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan Selim Kurt'a ait dairede henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı. Dumanları gören mahalle sakinleri 112 Acil Servisi arayarak ihbarda bulundu. Sokakta oturan mahalle sakinleri kısa süreli panik yaşadı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Bafra Grup Amirliği ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Evde kimsenin olmayışı olası bir faciayı önledi. Evde maddi hasar meydana geldi. Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.