Bafra'da evden laptop hırsızlığı

Samsun'un Bafra ilçesinde bir apartmanın birinci katından laptop hırsızlığı gerçekleşti.

Olay, Meylana Mahallesi Tepe Sokak'ta bulunan Altunyurt Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın birinci katında oturan Şaban Öner, ailesiyle birlikte sabah köye gittiler. Öğle sonu eve döndüklerinde evde bulunan laptopun çalındığını fark ettiler. Durumu polise haber verdiler. Olay yerine gelen polis ekipleri birinci katın camından içeri girerek laptopu çalan hırsız veya hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili inceleme ürüyor.