Bafra'da futbol şenliği devam ediyor

Spor Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleşen turnuvada grup maçları tamamlandı. A grubunda Mevlanaspor ve 1453 Fetihspor, B grubunda Alaçamspor ve Dededağıspor ilk ikiye girerek yarı final oynamaya hak kazandı. Yarı final maçlarının ilki 25 Ağustos Çarşamba günü saat 16.30'da Mevlanaspor - Dededağspor arasında, diğer yarı final maçı Alaçamspor-1453 Fetihspor arasında saat 17.30'da oynanacak.

Turnuvanın final ve üçüncülük dördüncülük maçları ise 27 Ağustos Cuma günü 16.30-17.30 saatleri arasında yapılacak. Aynı gün ödüllü penaltı yarışmaları da gerçekleştirilecek. 2009 – 2011 yaş arası sporcuların mücadele ettiği turnuvada maçlar eski kapalı spor salonunun yanında bulunan suni çim sahada oynanıyor.