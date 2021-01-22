Bafra'da galeriden çalınan lüks otomobillerden ikincisi de bulundu

Samsun'un Bafra ilçesinde 2 gün önce akşam saatlerinde oto galeriden çalınan lüks otomobillerden ikincisi de bir apartmanın otoparkında terk edilmiş halde bulundu.

Samsun-Sinop karayolu üzerindeki bir galeride 2 gün önce akşam saatlerinde meydana gelen olayda, galeriye giren bir kişi 1 adet telefonu ve 55 AEA 874 plakalı 2014 model BMW ile 55 NG 007 plakalı 2016 model Mercedes marka otomobillerin anahtarını aldı. Anahtarlarını aldığı otomobillerden önce 55 AEA 874 plakalı otomobili galeriden alarak ayrılan şüpheli, daha sonra geri dönerek 55 NG 007 plakalı 2016 model otomobili de çaldı. Sabah iş yerine gelen galeri sahibi, telefonun ve araçların yerinde olmadığını fark ederek durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Hırsızlık Masası ekipleri, oto hırsızlarını yakalamak için çalışma başlattı. Polis yaptığı çalışmalar neticesinde 55 NG 007 plakalı 2016 model otomobili, 4 kilometre mesafedeki Mevlana Mahallesi Tepe Sokak'ta Altunyurt Sitesi'nin bahçesinde terk edilmiş olarak buldu.

Arama çalışmalarını sürdüren ekipler, çalınan 55 AEA 874 plakalı 2014 model otomobili de bu sabah saatlerinde İsmet Paşa Mahallesi İsmetpaşa Caddesi'nde bir apartmanın kapalı garajında buldu. Galeriden çalınan lüks otomobilleri bulan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Hırsızlık Masası ekipleri oto hırsızını yakalamak için de çalışmalarını sürdürüyor.