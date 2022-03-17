Bafra'da Geleneksel Sanat Merkezi hizmete giriyor

Samsun'un Bafra İlçe Belediyesi, Geleneksel Sanat Merkezi'ni hayata geçiriyor.

Bir zamanların meslekleri olan, zanaat ve zanaatkâr kavramlarını da beraberinde getiren geleneksel el sanatlarının unutulmaması için harekete geçen Bafra Belediyesi, Gazi Paşa Mahallesi'nde bulunan tarihi binada çeşitli çalışmalar yaparak Geleneksel Sanat Merkezi haline getirdi. Sanat merkezi geleneksel Türk sanatlarının yeni nesillere aktarılması için düzenlenecek kurslar için yeniden tasarlandı.

Geleneksel Türk el sanatları bir toplumun kültürel kişiliğinin en canlı ve anlamlı belgeleri olduğunu hatırlatan Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, “Bu düşünce ve hassasiyet doğrultusunda tarihi binamızda çeşitli düzenlemeler yaparak Geleneksel Sanatlar Merkezi haline getirdik. Unutulmuş, eskimiş ve hatta artık ilgi görmez hale geldiği söylense de bu sanat dallarını Anadolu'da hala yaşatmaya çalışan zanaatkârlar var. Bu değerli mirası gelecek nesillerimize aktarmak bizlerin asli görevleri arasında. Geleneksel Sanat Merkezimizde Halk Eğitim Müdürlüğümüzle birlikte kurslar düzenleyeceğiz. Geleneksel Sanat Merkezimizin Baframıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Merkezde ilk olarak düzenlenecek tezhip, hüsn-i hat, ebru, çini ve ney kursları için başvurular başladı. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne yapılacak başvurular 21 Mart tarihinde sona erecek.