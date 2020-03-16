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Bafra'da gençler arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı

Samsun’un Bafra ilçesinde gençler arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde gençler arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.


Olay, İsmet Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.K. ile R.D. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi ile çıkan kavgada R.D., H.K'yi bacağından bıçakladı. Yaralanan H.K. ambulansla Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Zanlı ise, olay sonrası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak Çocuk Büroya teslim edildi.


Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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