Bafra'da huzur ve güven uygulaması

Samsun'un Bafra ilçesinde asayiş uygulamasında eğlence mekânları ve sabit noktalarda her yer didik didik arandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik, TEM Şube Müdürlüğü, Yunus ve İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin katıldığı uygulamada her yer kontrol edildi. Şehrin 6 sabit ve ilçe genelinde seyir halinde yapılan uygulamaya 165 personel katıldı. Bin 862 şahıs sorgulanırken, 350 araç kontrol edildi. Uygulamalarda 3 ruhsatsız tabanca, 1 adet av tüfeği, 78 adet tabanca fişeği, 28 adet av tüfeği kartuşu, 52 adet sentetik ecza, bir miktar esrar ve metamfetamin, 6 adet amaç dışı bıçak ele geçti ve 6 iş yerine idari işlem uygulandı. Uygulamada ayrıca 3 yoklama kaçağı ve 2 aranan şahıs yakalandı. İlçe Kaymakamı Cevdet Ertükmen, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal ve İlçe Emniyet Müdürü Öner Bahçekapılı uygulamaları yakından takip etti.

Göreve yeni başlayan İlçe Emniyet Müdürü Öner Bahçekapılı, vatandaşların huzur ve güvenliği için uygulamaların artarak devam edeceğini belirtti.