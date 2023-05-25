Bafra'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Cevher Dudayev Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gençlik Caddesi'nden Cevher Dudayev Bulvarı'na kavşaktan dönüş yapan Veli B. idaresindeki 55 HC 047 plakalı otomobile, ilçe merkezine seyir halinde olan Hüseyin B. idaresindeki 55 SP 267 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle kayan 55 HC 047 plakalı otomobil de park halindeki 55 C 5022 plakalı minibüse çarptı. Kazada 55 SP 267 plakalı otomobil sürücüsü Hüseyin B. ve otomobilde yolcu olarak bulunan Selim K. yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.