Bafra'da ikinci Akademi Hazırlık Kursları

Bafra Belediyesi; Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu (BESYO), Polis Meslek Yüksek Okulu (PMYO) ve Jandarma Astsubaylık (JSGA) sınavlarına yönelik Akademi Hazırlık Kurslarının kayıt tarihi 30 Haziran'da sona eriyor. Spor Müdürlüğü bünyesindeki uzman eğitmenler nezaretinde verilecek ikinci Akademi Hazırlık Kurslarının kayıtları eski Kapalı Spor Salonu'nda yer alan irtibat bürosuna yapılacak.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "Geleceğimiz olan, gençlerimizin mesleki hayallerinin gerçekleşmesine katkı sağlamak amacıyla Akademi Hazırlık Kurslarının ikincisini için hazırlıklarımızı tamamladık. Başvurular devam ediyor. Kısıtlı kontenjan olduğu için gençlerimizin acele etmesini rica ediyorum. Görevli arkadaşlarımız kayıt esnasında kendilerine yardımcı olacaklar. Kendileri için büyük önen taşıyan bu sınavlara hazırlanan gençlerimize oldukça yardımcı olacağına inandığımız hazırlık kurslarımız ücretsiz olacak. Sınavlara girecek tüm gençlerimize şimdiden başarılar diliyorum” dedi.