Bafra'da İlköğretim Haftası kutlandı

Samsun'un Bafra ilçesinde 2019-2020 eğitim-öğretim yılı İlköğretim Haftası düzenlenen törenle kutlandı.

Bugün sabah saat 09.30'da Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan kutlama, Altınyaprak İlköğretim Okulunda düzenlenen törenle devam etti

Bafra İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu törende yaptığı konuşmada, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize yüklediği gelecek nesilleri yetiştirme sorumluluğu çok büyük bir güven ifadesidir. Kuşak çatışmaları yaşanırken anne çocuk, dede torun arasında biz çocukları, gençleri anlamak, sıkı bir iletişim kurmak ve onları geleceğe hazırlamak gibi bir sorumluluğumuzun olduğunu bir an bile aklımızdan çıkarmamalıyız” dedi.

"Eğitim, Cumhuriyetin en önemli projesidir"

Kaymakam Cevdet Ertürkmen ise, “Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün bize hedef gösterdiği muasır medeniyet seviyesine ulaşmanız, erişmeniz noktasında, ister birikimlerimizi sağlama noktasında gerekli sosyal şartları sağlamaktır. Cumhuriyetin ilk başında yüzde 10'ü bile bulmayan okuma-yazma oranı bugün yüzde 99'larda. Eğitim, Cumhuriyetin en önemli projesidir. Fırsat eşitliğini sağlama noktasında herhangi bir ayrıma gitmeden yükselmeniz, iş hayatına atılmanız ve memuriyete girmenizde tek kriter eğitimdir" şeklinde konuştu.

Tören öğrencilerin şiir okuması ve çeşitli gösterileriyle sona erdi.

Törene, Belediye Başkanı Hamit Kılıç, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Gökay Gökdoğan, İlçe Jandarma Komutanı Fatih Özer, daire amirleri, veliler ve öğrenciler katıldı.